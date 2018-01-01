Обет на крови. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Обет на крови
2-й сезон
4-я серия
9.02018, Klem
Драмы18+

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Обет на крови (сериал, 2018) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Один — высокопоставленный чиновник, другой — опасный преступник, который вышел из тюрьмы и не стремится к мирной жизни. У этих двоих не было ничего общего, пока их дочери не стали лучшими друзьями. Невинная дружба приведет к драматическим последствиям для обеих семей.

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Страна
Нидерланды
Жанр
Драмы
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Обет на крови»