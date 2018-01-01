Обет на крови (сериал, 2018) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Один — высокопоставленный чиновник, другой — опасный преступник, который вышел из тюрьмы и не стремится к мирной жизни. У этих двоих не было ничего общего, пока их дочери не стали лучшими друзьями. Н�евинная дружба приведет к драматическим последствиям для обеих семей.



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