Изолента Live (сериал, 2021) сезон 1 серия 453 смотреть онлайн
4.62021, Обеспокоенность НАТО, Протасевич Раскаялся, провокации Украины. ИЗОЛЕНТАlive К.Вышинский, К.Сазонова
О сериале
Изолента Live рассказывает как воспринимать новости правильно, чтобы вы не паниковали и жили в удовольствие. И как воспринимать историю правильно, чтобы вас было невозможно ввести в заблуждение.
