Обещание дьявола (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Многосерийный мистический триллер о египетском бизнемене, заключившем сделку с сатаной. В тот же день, когда Ибрагим выигрывает тендер на реконструкцию каирских трущоб, у его жены находят злокачественную опухоль мозга. Шансов на выздоровление нет, но Ибрагим отказывается принимать судьбу, что в конечном итоге приводит его к Иблису, самому дьяволу. Душа Ибрагима начинает умирать, и в попытке спастись, он встречает профессоршу Дженнифер Кэмпбэлл, чей муж, выдающийся эксперт-демонолог, недавно погиб при загадочных обстоятельствах. Сможет ли Ибрагим снять проклятие, расскажет сериал «Обещание дьявола», который на Wink можно смотреть онлайн.



