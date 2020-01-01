WinkДетям11 класс. ГеометрияОбъёмы телОбъем пирамиды и конуса
11 класс. Геометрия (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
5.22020, Объем пирамиды и конуса
Образовательные0+
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Сюжет
На этом уроке мы выведем и докажем формулы для нахождения объема пирамиды и конуса, а также формулы для нахождения объема усеченного конуса и усеченной пирамиды.
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