11 класс. Геометрия (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы выведем и докажем формулы для нахождения объема пирамиды и конуса, а также формулы для нахождения объема усеченного конуса и усеченной пирамиды.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Объем пирамиды и конуса 3 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.