Объем пирамиды и конуса
Wink
Детям
11 класс. Геометрия
Объёмы тел
Объем пирамиды и конуса

11 класс. Геометрия (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

5.22020, Объем пирамиды и конуса
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На этом уроке мы выведем и докажем формулы для нахождения объема пирамиды и конуса, а также формулы для нахождения объема усеченного конуса и усеченной пирамиды.

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