5 класс. Природоведение (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Тема этого урока: О древней жизни. Мы поговорим о том, как развивалась жизнь на Земле. Узнаем, что первые сведения о жизни, как правило, имеют религиозное происхождение. А это, в свою очередь, не подтверждается официальной строгой наукой. В ходе занятия вы попробуете разобраться в том, когда и где появились первые организмы, а также познакомитесь со всеми эрами развития жизни.

