Нюхач. Сезон 3. Серия 5
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Нюхач (сериал, 2017) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

9.22017, Нюхач. Сезон 3. Серия 5
Боевик, Драма18+

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О сериале

Главный герой детективного сериала обладает сверхчувствительным обонянием, поэтому все вокруг называют его Нюхачом. Специальное бюро расследований задействует его способности в самых трудных и запутанных делах. Но если в работе дар Нюхача помогает, то в частной жизни от него одни проблемы.

Страна
Украина
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Нюхач»