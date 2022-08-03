8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 24 смотреть онлайн

Этот видеоурок посвящeн обсуждению темы Новаторство Гоголя - драматурга (по комедии Ревизор). Вы сможете узнать множество интересных деталей об истории создания и переиздания этой пьесы. Вместе с преподавателем вы сможете очень подробно и тонко проанализировать, в чeм проявилось в Ревизоре новаторство Гоголя - драматурга.



