WinkДетям8 класс. ЛитератураИз литературы XIX векаН.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Новаторство Гоголя-драматурга
8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 5 серия 24 смотреть онлайн
5.52020, Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Новаторство Гоголя-драматурга
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Этот видеоурок посвящeн обсуждению темы Новаторство Гоголя - драматурга (по комедии Ревизор). Вы сможете узнать множество интересных деталей об истории создания и переиздания этой пьесы. Вместе с преподавателем вы сможете очень подробно и тонко проанализировать, в чeм проявилось в Ревизоре новаторство Гоголя - драматурга.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!