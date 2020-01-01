6 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Творчество Николая Васильевича Гоголя одно из самых вершинных явлений русской художественной культуры прошлого. В течение двух десятилетий своей подвижнической литературной деятельности Гоголь создал такие шедевры, которые воспринимаются как образцовые в русской и мировой литературе.

Одним из таких шедевров стал сборник Вечера на хуторе близ Диканьки. Данный урок посвящен повести Ночь перед Рождеством.

Многие сказки и легенды имеют счастливый конец. Повесть Гоголя Ночь перед Рождеством полностью соответствует этому правилу. Главному герою, отважному кузнецу Вакуле, приходится пройти сложное испытание, для того чтобы завоевать сердце своей возлюбленной. В результате он получает руку и сердце своей избранницы. Легенды и народные сказки призваны вселять в человека веру в свои силы, умение и находчивость. Эта повесть не является исключением



