Нулевой пациент (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

9.42022, Нулевой пациент. Сезон 1. Серия 8
Драма, Детектив18+

О сериале

Остросюжетный детективный сериал в стиле «Чернобыля» о первой вспышке ВИЧ в СССР с Никитой Ефремовым и Аскаром Ильясовым.

1988 год. Элиста. У врача Кирсана Аюшева появляются страшные подозрения: в детской больнице, где он работает, мог появится ВИЧ. Начальство не хочет прислушиваться к предостережениям Аюшева, но врач тайно отправляет кровь одной из пациенток в московскую лабораторию, которой руководит эпидемиолог Дмитрий Гончаров. Результат неутешительный: девочка заразилась ВИЧ.

Не пропустите сериал «Нулевой пациент» Сергея Трофимова и Евгения Стычкина – один из самых смелых российских проектов 2022 года. На сервисе Wink все серии доступны в отличном качестве.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Время
36 мин / 00:36

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.7 IMDb

