Нуклеарная семья (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2016, Nuclear Family
Документальный18+
О сериале
Режиссер Ри Руссо-Янг обращается к собственному прошлому, чтобы исследовать важные трансформации института семьи. Руссо и ее сестру вырастили две матери-лесбиянки. У девочек было прекрасное детство, пока благополучию их семьи не стал угрожать неожиданный судебный иск. В документальном проекте «Нуклеарная семья» Руссо можно проследить, какой сложный путь пришлось пройти тем, кто не вписывался в консервативные рамки — только ради того, чтобы иметь право на простое человеческое счастье.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
7.2 IMDb