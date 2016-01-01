WinkСериалыНуклеарная семья1-й сезон2-я серия
2016, Nuclear Family
Документальные18+
Этот сериал пока недоступен
Нуклеарная семья (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сюжет
Режиссер Ри Руссо-Янг обращается к собственному прошлому, чтобы исследовать важные трансформации института семьи. Руссо и ее сестру вырастили две матери-лесбиянки. У девочек было прекрасное дет�ство, пока благополучию их семьи не стал угрожать неожиданный судебный иск. В документальном проекте «Нуклеарная семья» Руссо можно проследить, какой сложный путь пришлось пройти тем, кто не вписывался в консервативные рамки — только ради того, чтобы иметь право на простое человеческое счастье.
Сериал Нуклеарная семья 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.2 IMDb