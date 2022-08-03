Нубы (сериал, 2020) сезон 2 серия 238 смотреть онлайн

Главная героиня сериала Сильвия – превосходная баскетболистка. В отличие от младшего брата Эрика, мечтающего стать профессиональным геймером, ее никогда не интересовали видеоигры, но она готова пойти на все, чтобы осуществить давнюю мечту своего отца.

