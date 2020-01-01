Нубы (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
2020, Noobees
Фантастика, Комедия12+
О сериале
Главная героиня сериала Сильвия – превосходная баскетболистка. В отличие от младшего брата Эрика, мечтающего стать профессиональным геймером, ее никогда не интересовали видеоигры, но она готова пойти на все, чтобы осуществить давнюю мечту своего отца.
Сериал Нубы 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаКолумбия
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма
КачествоFull HD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
6.5 IMDb
- МОАктриса
Мишель
Ольвера
- АдАктёр
Андрес
де ла Мора
- МХАктриса
Мария
Хосе Варгас
- ИДАктриса
Изабель
Домингез
- ЛБАктёр
Лион
Бэгнис
- КААктриса
Кристал
Апарисио
- АдАктриса
Аланна
де ла Роса
- ШГАктриса
Шэрон
Гузман
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ЯГАктёр дубляжа
Ярослав
Гарнаев