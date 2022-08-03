Нубы. Сезон 2. Серия 15
Нубы (сериал, 2020) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

2020, Noobees
Фантастика, Драма12+

О сериале

Главная героиня сериала Сильвия – превосходная баскетболистка. В отличие от младшего брата Эрика, мечтающего стать профессиональным геймером, ее никогда не интересовали видеоигры, но она готова пойти на все, чтобы осуществить давнюю мечту своего отца.

Колумбия
Комедия, Фантастика, Драма
Full HD
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.4 IMDb