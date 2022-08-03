Нубы (сериал, 2020) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн
2020, Noobees
Фантастика, Драма12+
О сериале
Главная героиня сериала Сильвия – превосходная баскетболистка. В отличие от младшего брата Эрика, мечтающего стать профессиональным геймером, ее никогда не интересовали видеоигры, но она готова пойти на все, чтобы осуществить давнюю мечту своего отца.
СтранаКолумбия
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма
КачествоFull HD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
6.4 IMDb
- МОАктриса
Мишель
Ольвера
- АдАктёр
Андрес
де ла Мора
- МХАктриса
Мария
Хосе Варгас
- ИДАктриса
Изабель
Домингез
- ЛБАктёр
Лион
Бэгнис
- КААктриса
Кристал
Апарисио
- АдАктриса
Аланна
де ла Роса
- ШГАктриса
Шэрон
Гузман
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ЯГАктёр дубляжа
Ярослав
Гарнаев