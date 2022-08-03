Ну, погоди! (сериал, 1980) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

WinkДетямНу, погоди!1-й сезон13-я серия
1980, Ну, погоди! № 13
Советские мультфильмы0+
О сериале
Культовый отечественный мультсериал, чья история берет начало в 1969 году. Главные герои ― непримиримые антагонисты Волк и Заяц. Первый, безобразник и задира, так и норовит съесть добродушного зайчишку, который, однако, оказывается достаточно хитрым и смекалистым, чтобы убежать от негодяя.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.5 IMDb
- ВКРежиссёр
Вячеслав
Котёночкин
- ВТРежиссёр
Владимир
Тарасов
- АКРежиссёр
Алексей
Котеночкин
- КРАктриса
Клара
Румянова
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- Актёр
Геннадий
Хазанов
- ВСАктёр
Владимир
Сошальский
- ИХАктёр
Игорь
Христенко
- ОЗАктриса
Ольга
Зверева
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- ФКСценарист
Феликс
Камов
- АХСценарист
Аркадий
Хайт
- АКСценарист
Александр
Курляндский
- ФИПродюсер
Федор
Иванов
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- НЛПродюсер
Нинель
Липницкая
- ЛМПродюсер
Лилиана
Монахова
- СРХудожник
Светозар
Русаков
- АКХудожник
Алексей
Котеночкин
- СДХудожница
Светлана
Давыдова
- ДБХудожница
Дарья
Брежнева
- ТСМонтажёр
Татьяна
Сазонова
- МММонтажёр
Маргарита
Михеева
- СКОператор
Светлана
Кощеева
- НКОператор
Нина
Климова
- ЕПОператор
Елена
Петрова
- АЧОператор
Александр
Чеховский
- АЗКомпозитор
Александр
Зацепин
- ГГКомпозитор
Георгий
Гаранян
- ГСКомпозитор
Геннадий
Савельев
- ВБКомпозитор
Виктор
Бабушкин