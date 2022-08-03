WinkСериалыИгорь Бурцев1-й сезонНовый Mitsubishi ASX 2020 против Рено Аркана. Боевой тест сравнение конкурентов Креты. Игорь Бурцев
Игорь Бурцев (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
6.82021, Новый Mitsubishi ASX 2020 против Рено Аркана. Боевой тест сравнение конкурентов Креты. Игорь Бурцев
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О сериале
Тест драйвы автомобилей от Игоря Бурцева. БЕЗ МАТА! Годится для семейного просмотра. Мозг и здоровое чувство юмора для просмотра желательны, но можно и так...))