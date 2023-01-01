Новые приключения Винни Пуха (сериал, 1988) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
1988, The New Adventures of Winnie the Pooh
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Сюжет
Кто такой Винни Пух, знают все. Этот мультфильм производства компании Уолта Диснея основан на оригинальных иллюстрациях четырехтомного собрания о Винни Пухе Эрнеста Шепарда. Познакомьтесь с Винни Пухом, каким его видят англоязычные ценители.
Сериа�л Новые приключения Винни Пуха 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- КДРежиссёр
Карл
Джеерс
- ЭЛРежиссёр
Эдвард
Л. Джертнер
- ДФАктёр
Джон
Фидлер
- Актёр
Джим
Каммингс
- КСАктёр
Кен
Сэнсом
- ПУАктёр
Пол
Уинчелл
- МГАктёр
Майкл
Гоф
- ПКАктёр
Питер
Каллен
- ХСАктёр
Хэл
Смит
- ТХАктёр
Тим
Хоскинс
- ППАктриса
Патриция
Паррис
- НМАктёр
Николас
Мелоди
- КДСценарист
Карл
Джеерс
- ДЛСценарист
Джулия
Леуолд
- КДПродюсер
Карл
Джеерс
- КЦПродюсер
Кен
Цумара
- Актёр дубляжа
Александр
Леньков
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- ГКАктёр дубляжа
Герман
Коваленко
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Марченко
- ЭЛХудожник
Эдвард
Л. Джертнер