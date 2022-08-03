Новые приключения Винни Пуха (сериал, 1988) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн
1988, The New Adventures of Winnie the Pooh
0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Кто такой Винни Пух, знают все. Этот мультфильм производства компании Уолта Диснея основан на оригинальных иллюстрациях четырехтомного собрания о Винни Пухе Эрнеста Шепарда. Познакомьтесь с Винни Пухом, каким его видят англоязычные ценители.
СтранаСША
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- КДРежиссёр
Карл
Джеерс
- ЭЛРежиссёр
Эдвард
Л. Джертнер
- ДФАктёр
Джон
Фидлер
- Актёр
Джим
Каммингс
- КСАктёр
Кен
Сэнсом
- ПУАктёр
Пол
Уинчелл
- МГАктёр
Майкл
Гоф
- ПКАктёр
Питер
Каллен
- ХСАктёр
Хэл
Смит
- ТХАктёр
Тим
Хоскинс
- ППАктриса
Патриция
Паррис
- НМАктёр
Николас
Мелоди
- КДСценарист
Карл
Джеерс
- ДЛСценарист
Джулия
Леуолд
- КДПродюсер
Карл
Джеерс
- КЦПродюсер
Кен
Цумара
- Актёр дубляжа
Александр
Леньков
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- ГКАктёр дубляжа
Герман
Коваленко
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Марченко
- ЭЛХудожник
Эдвард
Л. Джертнер