Wink
Детям
Новые приключения Винни Пуха
1-й сезон
11-я серия

Новые приключения Винни Пуха (сериал, 1988) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

1988, The New Adventures of Winnie the Pooh
Приключения, Комедия0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Кто такой Винни Пух, знают все. Этот мультфильм производства компании Уолта Диснея основан на оригинальных иллюстрациях четырехтомного собрания о Винни Пухе Эрнеста Шепарда. Познакомьтесь с Винни Пухом, каким его видят англоязычные ценители.

Страна
США, Япония, Канада, Таиланд, Филиппины, Франция, Австралия, Южная Корея, Великобритания, Тайвань
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Приключения, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новые приключения Винни Пуха»