Новые приключения Винни Пуха
1-й сезон
10-я серия

Новые приключения Винни Пуха (сериал, 1988) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

1988, The New Adventures of Winnie the Pooh
0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Кто такой Винни Пух, знают все. Этот мультфильм производства компании Уолта Диснея основан на оригинальных иллюстрациях четырехтомного собрания о Винни Пухе Эрнеста Шепарда. Познакомьтесь с Винни Пухом, каким его видят англоязычные ценители.

Страна
США
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новые приключения Винни Пуха»