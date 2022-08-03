Новые приключения Пчелки Майи (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 43 смотреть онлайн
7.02017, Maya the Bee
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
О сериале
Любимица нескольких поколений, очаровательная мультгероиня Пчeлка Майя возвращается на экраны в новом 3D-анимационном исполнении! Любознательная пчeлка покидает родной улей и открывает для себя окружающий мир. Ее ждут удивительные приключения, новые друзья и природа во всей своей красе.
СтранаФранция, Германия
КачествоSD
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Актриса
Андреа
Либман
- ГМАктёр
Герд
Мейер
- ХДАктёр
Ханс-Йюрген
Дитбернер
- КТАктриса
Кира
Тозер
- ЗСАктриса
Залина
Санчес
- ПЛАктёр
Пол
Луис
- Актёр
Сэм
Винсент
- АБСценарист
Адриан
Бикенбах
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- НЛАктриса дубляжа
Нина
Лунева
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДБХудожник
Джон
Банана
- ФАКомпозитор
Фабрис
Абулькер