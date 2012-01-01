Новые приключения Пчелки Майи (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 59 смотреть онлайн

Любимица нескольких поколений, очаровательная мультгероиня Пчeлка Майя возвращается на экраны в новом 3D-анимационном исполнении! Любознательная пчeлка покидает родной улей и открывает для себя окружающий мир. Ее ждут удивительные приключения, новые друзья и природа во всей своей красе.



