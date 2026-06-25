Новые Пацанки. Сезон 2. Серия 11
Wink
Сериалы
Новые Пацанки
2-й сезон
11-я серия
9.02023, Новые Пацанки. Сезон 2. Серия 11
18+
Серия в подписке «PREMIER»

Новые Пацанки (сериал, 2023) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Девушки с непростыми судьбами приходят на проект, чтобы избавиться от зависимостей и изменить свою жизнь.

Страна
Россия
Время
156 мин / 02:36

Рейтинг

6.5 КиноПоиск