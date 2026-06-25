Новые Пацанки. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Новые Пацанки
1-й сезон
12-я серия
2022, Новые Пацанки. Сезон 1. Серия 12
18+
Серия в подписке «PREMIER»

Новые Пацанки (сериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Девушки с непростыми судьбами приходят на проект, чтобы избавиться от зависимостей и изменить свою жизнь.

Страна
Россия
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

6.5 КиноПоиск