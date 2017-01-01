Новые голоса стендапа (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Калейдоскоп стендапов звезд и начинающих талантов американской комедийной сцены. Самые разные стили и самые животрепещущие темы – новому поколению есть что обсудить с миром.



Сериал Новые голоса стендапа 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.