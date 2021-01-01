Новости маленького городка. Серия 2
Wink
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Новости маленького городка
1-й сезон
2-я серия
2021, Small Town News: KPVM Pahrump
Документальный18+

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Новости маленького городка (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Документальный сериал, приоткрывающий завесу тайны над жизнью частной телестанции в небольшом американском городке. Это ода работникам компании, которая, несмотря ни на что, старается расширять границы своего влияния и бороться за честную подачу информации. Что в современном мире, согласитесь, довольно сложно.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.7 IMDb