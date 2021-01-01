2021, Small Town News: KPVM Pahrump
Документальный18+
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Новости маленького городка (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Документальный сериал, приоткрывающий завесу тайны над жизнью частной телестанции в небольшом американском городке. Это ода работникам компании, которая, несмотря ни на что, старается расширять границы своего влияния и бороться за честную подачу информации. Что в современном мире, согласитесь, довольно сложно.
Сериал Новости маленького городка 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время27 мин / 00:27
Рейтинг
6.7 IMDb