1А Первый Авиационный (сериал, 2021) сезон 1 серия 180 смотреть онлайн

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1А - это Первый Авиационный канал на YouTube Авторский проект Ильи Брижак Здесь всe о самолeтах и перелeтах - Советы бортпроводника - Рассказы стюардессы - Бизнес авиация - Истории от пилота и от действующего сотрудника аэропорта - Разбираем авиакомпании, ситуации, новости и многое другое. Большинст�во видео через призму юмора!



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