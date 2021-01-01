ТурИстории - Рыбалка, Походы, Активный отдых (сериал, 2021) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

НОВОГОДНИЙ СПИННИНГ! Ловля хищника на малой реке!
НОВОГОДНИЙ СПИННИНГ! Ловля хищника на малой реке!

О сериале

Наш с друзьями активный отдых! Позитивные, красочные, весeлые ролики о рыбалке, путешествиях, отдыхе на природе и всe такое! Ролики будем снимать по ходу жизни на разные интересные темы! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!

