Юлия Высоцкая (сериал, 2021) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн

Новогодний шоколадный пирог с имбирными цукатами от Юлии Высоцкой | #сладкоесолёное №106 (18 )
Юлия Высоцкая — заслуженная артистка Российской Федерации, телеведущая, создатель сети кулинарных студий и автор более 20 книг по кулинарии. Придумала современную домашнюю кухню, основанную на локальных продуктах, соединив русские кулинарные традиции с кухней других стран. На канале Юлии Высоцкой вы найдете множество интересных и простых рецептов, яркое кулинарное шоу #сладкоесолeное, а также секреты красоты и правильного питания, увлекательные путешествия и разговоры обо всем в проекте «Мне это нравится!».

