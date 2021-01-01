Новичок. Сезон 4. Серия 15
Wink
Сериалы
Новичок
4-й сезон
15-я серия
9.22021, The Rookie
Боевики, Драмы18+

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Новичок (сериал, 2021) сезон 4 серия 15 смотреть онлайн

О сериале

Едва получив свидетельство о расторжении брака, сорокалетний отец взрослого сына Джон Нолан оказывается в эпицентре ограбления банка. Мужчина проявляет невиданную доселе храбрость и понимает, что пришла пора начать жизнь с чистого листа. Нолан решает воплотить детскую мечту стать полицейским. Он переезжает в Лос-Анджелес из тихого пригорода и поступает новобранцем в местную полицию. Под издeвки коллег возраста его сына Джон будет осваивать опасную профессию и охранять покой жителей Города Ангелов.

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Страна
США
Жанр
Боевики, Криминал, Драмы
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новичок»