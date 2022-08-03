Новичок (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Новичок. Сезон 1. Серия 5
9.22018, The Rookie
Боевик, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Едва получив свидетельство о расторжении брака, сорокалетний отец взрослого сына Джон Нолан оказывается в эпицентре ограбления банка. Мужчина проявляет невиданную доселе храбрость и понимает, что пришла пора начать жизнь с чистого листа. Нолан решает воплотить детскую мечту стать полицейским. Он переезжает в Лос-Анджелес из тихого пригорода и поступает новобранцем в местную полицию. Под издeвки коллег возраста его сына Джон будет осваивать опасную профессию и охранять покой жителей Города Ангелов.

США
Боевик, Криминал, Драма
Full HD
39 мин / 00:39

8.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

