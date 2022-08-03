Новая жизнь (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Убегая от проблем с законом, криптомиллиардеры Марк Дэвис и Картер Хейс обращаются в корпорацию Nova Vita, которая продаeт своим клиентам возможность начать жизнь с чистого листа. Первым делом компания инсценирует смерть героев, а потом создаeт для них новые личности. Но расслабляться Дэвису и Хейсу не время – федералы крепко уцепились за ниточку из криминального прошлого старых друзей, и рано или поздно она приведeт их к новым личностям подпольных миллиардеров.

