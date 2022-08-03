Новая жизнь (2021). Сезон 1. Серия 1
Новая жизнь (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.12021, Nova Vita
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Убегая от проблем с законом, криптомиллиардеры Марк Дэвис и Картер Хейс обращаются в корпорацию Nova Vita, которая продаeт своим клиентам возможность начать жизнь с чистого листа. Первым делом компания инсценирует смерть героев, а потом создаeт для них новые личности. Но расслабляться Дэвису и Хейсу не время – федералы крепко уцепились за ниточку из криминального прошлого старых друзей, и рано или поздно она приведeт их к новым личностям подпольных миллиардеров.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.5 IMDb