Новая реальность (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Новый кризис за несколько дней переписал все планы, отменил дела, разрушил мечты. Как изменились мы и наши представления о мире? Что будет дальше? Повторится ли все снова? Здесь два взгляда на ситуацию: из апреля и августа 2020 года. И пять ключевых тем — работа, семья, медицина, долги, вторая волна эпидемии. В новой реальности разбираются журналисты Александр Уржанов и Игорь Макаров вместе с экспертами, предпринимателями и простыми людьми.

