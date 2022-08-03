Серия 3
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Новая реальность (2020)
Новая реальность
Серия 3

Новая реальность (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2020, Серия 3
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Новый кризис за несколько дней переписал все планы, отменил дела, разрушил мечты. Как изменились мы и наши представления о мире? Что будет дальше? Повторится ли все снова? Здесь два взгляда на ситуацию: из апреля и августа 2020 года. И пять ключевых тем — работа, семья, медицина, долги, вторая волна эпидемии. В новой реальности разбираются журналисты Александр Уржанов и Игорь Макаров вместе с экспертами, предпринимателями и простыми людьми.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Новая реальность (2020)»