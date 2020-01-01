Серия 2
Wink
Сериалы
Новая реальность (2020)
Новая реальность
Серия 2

Новая реальность (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2020, Серия 2
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Новый кризис за несколько дней переписал все планы, отменил дела, разрушил мечты. Как изменились мы и наши представления о мире? Что будет дальше? Повторится ли все снова? Здесь два взгляда на ситуацию: из апреля и августа 2020 года. И пять ключевых тем — работа, семья, медицина, долги, вторая волна эпидемии. В новой реальности разбираются журналисты Александр Уржанов и Игорь Макаров вместе с экспертами, предпринимателями и простыми людьми.

Сериал Серия 2 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Новая реальность (2020)»