Норвег (ТВ). Серия 4
Wink
Детям
Норвег (ТВ)
1-й сезон
4-я серия

Норвег (ТВ) (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2015, Норвег (ТВ). Серия 4
Комедия12+

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О сериале

Бирюлевский бизнесмен Женя Кириллов мечтает эмигрировать в Норвегию к невесте по переписке, но ему приходится отложить отъезд по просьбе брата. Герою предстоит взять на себя управление клининговой компанией с сотрудницами из Средней Азии и как-то объяснить свою работу нагрянувшей Брунхильд.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Норвег (ТВ)»