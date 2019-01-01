НольНольНоль. Серия 4
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НольНольНоль (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.12019, ZeroZeroZero
Криминал, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Масштабный проект, правдоподобно показывающий механизмы работы мирового наркотрафика, от создателей хитового сериала «Гоморра». В центре сюжета, основанного на бестселлере Роберто Савьяно, танкер с огромной партией кокаина, вокруг которого разворачиваются несколько криминальных историй.

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Информация

Страна
Италия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «НольНольНоль»

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