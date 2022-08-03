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Ночные ласточки (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Ночные ласточки. Серия 3
Боевик, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Из немецкого тыла бежит советский разведчик, долгое время работавший под именем майора Феллера. У него на руках секретные документы и планы. Разведчику удается примкнуть к партизанам, но отряд попадает в ловушку. Девушкам предстоит совершить посадку в немецком тылу и доставить Феллера в штаб.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Боевик, Мелодрама
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ночные ласточки»