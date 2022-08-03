WinkСериалыНочные ласточки1-й сезон3-я серия
Ночные ласточки (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2012, Ночные ласточки. Серия 3
Боевик, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Из немецкого тыла бежит советский разведчик, долгое время работавший под именем майора Феллера. У него на руках секретные документы и планы. Разведчику удается примкнуть к партизанам, но отряд попадает в ловушку. Девушкам предстоит совершить посадку в немецком тылу и доставить Феллера в штаб.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актёр
Денис
Никифоров
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- ОФАктриса
Олеся
Фаттахова
- ОГАктёр
Олег
Гераськин
- Актёр
Владимир
Капустин
- АНАктёр
Александр
Новик
- КСАктёр
Константин
Спасский
- НЛАктриса
Наталья
Людскова
- ИТСценарист
Игорь
Тер-Карапетов
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АНПродюсер
Алексей
Неклюдов
- ИТХудожник
Игорь
Трышков
- ИГОператор
Иван
Гудков
- ССКомпозитор
Сергей
Скрипников