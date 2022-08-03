Из немецкого тыла бежит советский разведчик, долгое время работавший под именем майора Феллера. У него на руках секретные документы и планы. Разведчику удается примкнуть к партизанам, но отряд попадает в ловушку. Девушкам предстоит совершить посадку в немецком тылу и доставить Феллера в штаб.

