Ночная сказка (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Махир Йылмаз, комиссар полиции, двадцать лет вынашивает жажду мести за смерть своего отца, убитого мафией. Его жизнь меняется, когда он спасает загадочную девушку Джанфезу от преследователей. Они влюбляются друг в друга, но счастье оказывается под угрозой: Джанфеза — дочь Кюршата Кылымджы, могущественного бизнесмена, причастного к убийству отца Махира.



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