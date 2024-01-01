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Ночная сказка (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2024, Ночная сказка. Сезон 1. Серия 1
Боевик, Драма18+
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О сериале
Махир Йылмаз, комиссар полиции, двадцать лет вынашивает жажду мести за смерть своего отца, убитого мафией. Его жизнь меняется, когда он спасает загадочную девушку Джанфезу от преследователей. Они влюбляются друг в друга, но счастье оказывается под угрозой: Джанфеза — дочь Кюршата Кылымджы, могущественного бизнесмена, причастного к убийству отца Махира.
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Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.1 IMDb