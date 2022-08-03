WinkДетям9 класс. ЛитератураЛитература XVIII векаН.М. Карамзин - писатель и историк. Сентиментализм
9 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн
6.72020, Н.М. Карамзин - писатель и историк. Сентиментализм
Образовательные18+
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О сериале
В данном уроке мы продолжим разговор о литературе XVIII века и познакомимся с жизнью и творчеством Николая Михайловича Карамзина. В ходе занятия мы проанализируем основные периоды жизни Карамзина, узнаем о том, в чeм писатель видел свою миссию, а также разгадаем загадку Пушкина о Карамзине.
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