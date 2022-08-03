Н.М. Карамзин - писатель и историк. Сентиментализм
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Детям
9 класс. Литература
Литература XVIII века
Н.М. Карамзин - писатель и историк. Сентиментализм

9 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

6.72020, Н.М. Карамзин - писатель и историк. Сентиментализм
Образовательные18+

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О сериале

В данном уроке мы продолжим разговор о литературе XVIII века и познакомимся с жизнью и творчеством Николая Михайловича Карамзина. В ходе занятия мы проанализируем основные периоды жизни Карамзина, узнаем о том, в чeм писатель видел свою миссию, а также разгадаем загадку Пушкина о Карамзине.

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Жанр
Образовательные
Время
28 мин / 00:28

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