Ницца - Нант
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Футбольная французская Лига 1
Сезон 2021/22
Ницца - Нант

Футбольная французская Лига 1 (сериал, 2022) сезон 1 серия 61 смотреть онлайн

7.82022, Ницца - Нант
Спорт, Футбол12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Франция – это хорошая кухня, любовь и, конечно же, футбол. Нас ожидают 20 интересных и самобытных команд, 38 зрелищных матчей, целый арсенал невероятно талантливых игроков. Лига 1 привлекательна для зрителей и по праву считается одной из самых сильных футбольных лиг Европы.

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Жанр
Футбол, Спорт
Время
128 мин / 02:08

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