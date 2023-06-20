Нити судьбы (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

WinkСериалыНити судьбы1-й сезон9-я серия
Эта серия пока недоступна
О сериале
История о двух сёстрах, которые после смерти родителей оказались в разных семьях. Катя выросла в доме родного деда в богатстве и благополучии, в то время как её младшая сестра Ольга – в крайней бедности и лишениях. Оля попала под колёса машины и потеряла память. А водитель, чтобы скрыть преступление, взял девочку в свою семью на правах «приживалки» и дал ей новое имя. Однако спустя много лет жизнь снова сводит родных сестёр вместе, но уже как соперниц, влюблённых в одного и того же мужчину. Узнают ли Катя и Оля друг друга? И кого из них по-настоящему любит Вадим? Коварные интриги и семейные тайны, любовь и ненависть, жажда мести и прощение, борьба за жизнь... Какие ещё испытания подготовила для них судьба?
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АТРежиссёр
Александр
Тименко
- МТРежиссёр
Мария
Ткачёва
- ЕСРежиссёр
Ева
Стрельникова
- Актриса
Мила
Сивацкая
- ЕРАктриса
Евгения
Розанова
- Актёр
Денис
Васильев
- Актёр
Олег
Гаас
- Актриса
Анна
Адамович
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- Актриса
Ольга
Сумская
- ДСАктёр
Дмитрий
Суржиков
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- СЯСценарист
Светлана
Яшина
- ВШСценарист
Валентина
Шевяхова
- ЕКСценарист
Елена
Кряковцева
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- ЕШПродюсер
Екатерина
Швец
- ИКПродюсер
Ирина
Курчакова
- ВМПродюсер
Владимир
Мельниченко
- ВШХудожник
Вадим
Шинкарёв
- АКОператор
Алексей
Калин
- АШОператор
Александр
Шилов
- ЕКОператор
Евгений
Клюшник