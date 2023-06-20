Нити судьбы (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

История о двух сёстрах, которые после смерти родителей оказались в разных семьях. Катя выросла в доме родного деда в богатстве и благополучии, в то время как её младшая сестра Ольга – в крайней бедности и лишениях. Оля попала под колёса машины и потеряла память. А водитель, чтобы скрыть преступление, взял девочку в свою семью на правах «приживалки» и дал ей новое имя. Однако спустя много лет жизнь снова сводит родных сестёр вместе, но уже как соперниц, влюблённых в одного и того же мужчину. Узнают ли Катя и Оля друг друга? И кого из них по-настоящему любит Вадим? Коварные интриги и семейные тайны, любовь и ненависть, жажда мести и прощение, борьба за жизнь... Какие ещё испытания подготовила для них судьба?

