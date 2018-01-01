Ниндзяго: Мастера Кружитцу (мультсериал, 2018) сезон 9 серия 7 смотреть онлайн

Ниндзяго: Мастера Кружитцу. Сезон 9. Серия 7
Ниндзяго: Мастера Кружитцу
9-й сезон
7-я серия

8.52018, Ninjago: Masters of Spinjitzu
Мультсериалы12+

О сериале

Захватывающий мультсериал с персонажами из деталей конструктора LEGO. Молодые воины Ниндзяго под руководством мастера Ву борются со злом на своем острове. У каждого героя особое оружие. Кай использует меч огня, Джей – нунчаки молний, Зейн – сюрикены льда, а Коул – косу землетрясений.

Страна
Дания, США, Канада, Сингапур
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

