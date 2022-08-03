Ниндзяго: Мастера Кружитцу. Сезон 1. Серия 2
Ниндзяго: Мастера Кружитцу
1-й сезон
2-я серия

Ниндзяго: Мастера Кружитцу (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.52011, Ninjago: Masters of Spinjitzu
Мультсериалы12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Захватывающий мультсериал с персонажами из деталей конструктора LEGO. Молодые воины Ниндзяго под руководством мастера Ву борются со злом на своем острове. У каждого героя особое оружие. Кай использует меч огня, Джей – нунчаки молний, Зейн – сюрикены льда, а Коул – косу землетрясений.

