Нина (сериал, 2021) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Комедийный сериал Жоры Крыжовникова с Викторией Исаковой в роли многодетной домохозяйки, чей богатый муж внезапно исчез. Связывая жизнь с предпринимателем Константином, Нина, у которой было два брака за плечами и двое детей на руках, считала, что ей подфартило. Костя, ставший отцом их совместной с Ниной дочери Маши, обеспечивал всю семью и даже двоих бывших мужей супруги – неудачливого стартапера Алекса и чокнутого профессора Славу. Как вдруг его поддержка прекратилась, а сам бизнесмен скрылся в неизвестном направлении. Теперь Нине придется перебраться из особняка в панельку и понять, как обеспечить себя, детей и незадачливых бывших мужей. в хорошем качестве

