UFC 248
1-й сезон
6-я серия

UFC 248 (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2020, UFC
Спортивный, Спортивный18+

О сериале

На вечере боeв UFC 248 в Парадайс, Невада встретились действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и претендент на титул Йоэль Ромеро. В ко-мейн ивенте Вэйли Жанг вышла на защиту титула чемпионки в минимальном весе против бывшей чемпионки Йоанны Йенджейчик.

