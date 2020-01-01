10 класс. История России (сериал, 2020) сезон 12 серия 1 смотреть онлайн

На занятии по теме Николай I. Внутренняя политика в 18251855 гг. перечисляются факторы, оказавшие влияние на формирование личности Николая I. Определяется главная цель его политики не допустить восстания в России. Вольнодумство в России полностью под запретом, Николай I мечтает ликвидировать крепостное право, послабляет его, но отменить не решается. Раскрываются причины этой нерешительности императора. Рассматривается проводимая Николаем I финансовая реформа. Экономическому подъему способствует строительство железных и шоссейных дорог. Подчеркивается противоречивость развития культуры и образования в стране.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

